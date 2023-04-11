Россияне в ужасе: Виктория Боня похвалилась преображением 10-летней дочери (фото)

Виктория Боня часто делится подробностями жизни своей единственной дочери Анджелины. Однако далеко не всегда откровения знаменитости восхищают публику.

Ранее экс-участницу «Дома-2» распекли за то, что она позволила 10-летней наследнице носить длинные и яркие ногти. Теперь же светской львице досталось по другому поводу.

В социальных сетях Боня похвалилась преображением дочери — та побывала в салоне красоты, сделала стрижку и осветлила концы. Звезда опубликовала снимки Анджелины, под которыми поинтересовалась мнением поклонников о новом образе девочки.

Россияне пришли в ужас от подобных экспериментов с внешностью. К тому же интернет-пользователи осудили Викторию за то, что она не подумала о психоэмоциональном состоянии Анджелины, на которую обрушилась тонна хейта.