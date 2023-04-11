Россияне в ужасе: Виктория Боня похвалилась преображением 10-летней дочери (фото)
Светская львица подвергла наследницу нешуточной опасности.
Виктория Боня часто делится подробностями жизни своей единственной дочери Анджелины. Однако далеко не всегда откровения знаменитости восхищают публику.
Ранее экс-участницу «Дома-2» распекли за то, что она позволила 10-летней наследнице носить длинные и яркие ногти. Теперь же светской львице досталось по другому поводу.
В социальных сетях Боня похвалилась преображением дочери — та побывала в салоне красоты, сделала стрижку и осветлила концы. Звезда опубликовала снимки Анджелины, под которыми поинтересовалась мнением поклонников о новом образе девочки.
Россияне пришли в ужас от подобных экспериментов с внешностью. К тому же интернет-пользователи осудили Викторию за то, что она не подумала о психоэмоциональном состоянии Анджелины, на которую обрушилась тонна хейта.
«Нет никакой необходимости портить волосы детям», «На мальчика похожа», «Стрижка не очень, про окрашивание вообще молчу», «Зачем просить чужих оценивать своего ребенка? Девочка не должна слушать критику посторонних», — пишут в комментариях под постом Бони.