Россияне в ужасе: только взгляните на 10-летнюю Алису Теплякову (фото)

Алиса Теплякова известна тем, что уже в девять лет поступила в МГУ. И если ранее публика горячо обсуждала выдающийся ум девочки, то теперь очередь дошла до ее внешности.

В ЖЖ отец знаменитости Евгений Тепляков оставил публикацию, шокировавшую россиян. Многодетный отец обнародовал фото, где Алиса предстала в новом образе. Перед камерой она позировала с макияжем, на который решится далеко не каждая женщина.

Глаза Алисы были густо подведены черной подводкой, а губы накрашены красной помадой. Такое обилие косметики неуместно смотрелось на лице 10-летнего ребенка — именно к такому выводу пришли интернет-пользователи.

«Надеюсь, это фильтры», — предположил один из подписчиков. Однако Евгений поспешил уточнить, что опубликованный им снимок без обработки, а в том, что его дочь уже на «ты» с косметикой, он не видит ничего предосудительного.