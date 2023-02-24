Россияне в ужасе: что на самом деле ест 155-килограммовая супермодель (фото)

Тесс Холлидей является одной из самых известных моделей плюс-сайз. Необъятные формы прославили девушку на весь мир и сделали мировой звездой. Из чего состоит рацион 155-килограммовой Тесс?

Уже в детстве Холлидей была пышкой. Даже ее домочадцы обвиняли девушку в том, что она слишком много ест. Но Тесс никого не слушала, а когда подросла, то успешно реализовала себя в модельном бизнесе.

Однако вместе со славой пришли и лишние килограммы. Формы Холлидей увеличиваются с каждым днем, и это стало настораживать ее поклонников. Они всерьез забеспокоились о ее здоровье. А недавно фанаты узнали, чем питается их любимица, и испытали шок.

Тесс опубликовала в соцсетях фото своего ежедневного рациона. Обед модели состоит из 20 пончиков, закуски из печеных овощей, бобов, авокадо, огурцов, черного хлеба и шоколадного коктейля. Также в рационе модели всегда есть фрукты, чипсы, фастфуд, колбаса и орехи.

Российские пользователи Сети отметили, что такими порциями можно накормить многодетную семью или целый полк.