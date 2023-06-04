Россияне в ужасе: 56-летний Сыроежкин вновь вернулся на киноэкраны

Юрий Торсуев стал звездой, сыграв Сережу Сыроежкина в культовом фильме «Приключения Электроника». Когда проект вышел на экраны, юному актеру было всего 13 лет. Тогда ему прочили большое будущее в отечественном кинематографе.

Артист действительно засветился в ряде других картин, но ни одна из них не смогла затмить детище Константина Бромберга. Роли знаменитости доставались преимущественно эпизодические.

Реализовать себя где-то еще у звезды экрана не вышло. Он хотел получить профессию переводчика, но был отчислен из вуза. Попытался стать бизнесменом, но и тут удача ему не улыбнулась.

В любом случае актер не унывает. Торсуев доказал, что ради зрителя готов примерять на себя любые образы. В феврале состоялась премьера очередного проекта с его участием. Многие россияне пришли в ужас от того, каким 56-летний Сыроежкин вернулся на экраны.

Как пишет портал «Экспресс газета », артист засветился в сериале-триллере «Фишер», рассказывающем о маньяке-убийце Сергее Головкине. Роль актеру досталась непростая и весьма драматичная: он воплотил Петра Лаваля, отца мальчика, ставшего жертвой кровожадного преступника.