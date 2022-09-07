Россияне в шоке: завравшегося Разина поймали на нелепой лжи

Андрей Разин жестко отреагировал на заявление адвоката Сергея Васильева. Ранее правозащитник поведал о том, что продюсер намерен судиться с наследниками покойного Юрия Шатунова, в том числе и со своим крестником Дэннисом, за наследие группы «Ласковый май».

В своих социальных сетях Разин оставил пост, который шокировал россиян. Многие поймали продюсера на нелепой лжи. Все потому, что он заявил, будто никогда не вел судебных тяжб с ныне покойным исполнителем.

«Единственное, что я оспариваю, — это незаконно вынесенное решение», — нашел для себя оправдание Разин. Также он отметил, что никогда не выступал против родственников музыканта, и призвал всех прекратить врать.

Добавим, что незадолго до своей смерти Шатунов выиграл суд и вернул себе права на хиты «Ласкового мая», на которые и претендовал Разин. За ходом этого дела публика пристально следила, а потому многих поражает то, что завравшийся продюсер делает вид, словно ничего подобного не было.