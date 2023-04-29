Россияне в шоке: вот как Ефременкова из «Дома-2» назвала детей от мужа-африканца

Участница «Дома-2» Юлия Ефременкова долго скрывала от общественности имена своих сыновей. И неспроста, ведь она нарекла мальчиков слишком экзотично.

Ефременкова родила близнецов семь месяцев назад. Лишь спустя долгое время она раскрыла их имена — Кристиан и Даниэль. Подписчики Юлии раскритиковали молодую маму за такой выбор, ведь, по их словам, мальчишек обязательно будут дразнить сверстники. Кроме того, пользователи Сети высмеяли сочетание их имен с фамилией Ефременков.

Вот что написали фолловеры Юлии: «Мальчика будут дразнить Кристинкой», «Зачем вы гонитесь за модой? Есть и хорошие русские имена», «Даниэль Ефременков — не звучит».

Отцом мальчиков стал темнокожий участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур. Юлия встречалась с ним четыре года, однако недавно их отношения дали трещину. Ефременкова выгнала своего возлюбленного из дома, и теперь ему приходится скитаться по съемным квартирам. Несмотря на размолвки с Юлией, Мондезир хочет воспитывать своих наследников наравне с их матерью.