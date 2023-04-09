Россияне в шоке: свекор Варум раскрыл тайну имени невестки

Не все оправились от неожиданной правды.

Настоящее имя Анжелики Варум раскрыл Николай Агутин. Свекр поздравил певицу с днем рождения в стихотворной форме. Поэтический экспромт собрал без малого 8 тысяч отметок «нравится». Подписчики зацепились за последнюю строчку.

«Любовь, почет и уважение...Сегодня, Маша с Днем рождения», — написал отец Леонида Агутина в личном блоге.

В комментариях они делились странными ощущениями от известия, которое перевернуло их мир. Такое бывает, когда большую часть жизни живешь с неверной информацией, а много лет спустя случайно узнаешь правду. В поздравлении Николая Петровича упоминалась красота невестки и ее популярность. Из-за этого экс-участник ВИА «Голубые гитары» не смог до нее дозвониться.