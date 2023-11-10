Россияне в шоке от этой «вшивой» вещи, а скандинавы носят ее с удовольствием: речь вот о чем

Пока во всем мире думают, что в России водку пьют с рождения, а по улицам бродят бурые мишки, в Норвегии и вовсе носят вшивые свитера. Да-да, именно так.

Lusekofte — национальная одежда, предмет для гордости и достояние в этой стране. Правда, дословно термин переводится как «вшивая кофта». И это действительно так.

Традиционный свитер норвежцев, который по внешнему виду знают на всей планете, испещрен орнаментом — точками. И эти точки по замыслу изначальных создателей — вши.

Однако никого в Норвегии такая странность совершенно не смущает. Более того, раз в год в стране на официальном уровне проводят очень забавную конференцию. Она носит название «Конференция вшивых кофт». Кто и что делает не мероприятии? Члены кабинета министров утверждают бюджет государства на год. Но приходят на собрание они обязательно в традиционных свитерах.

Разумеется, такую вольность в России представить довольно сложно. С другой стороны, традиция обусловлена тем, что каждый норвежец бережно чтит обычаи и гордится традиционной одеждой своей страны. Так что ничего необычного и странного во «вшивых кофтах» там не видят. А вы смогли бы надеть такой свитер?