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Россияне в шоке от этой «вшивой» вещи, а скандинавы носят ее с удовольствием: речь вот о чем

10 ноября 2023 17:30
Россияне в шоке от этой «вшивой» вещи, а скандинавы носят ее с удовольствием: речь вот о чем

У всех свои причуды.

Пока во всем мире думают, что в России водку пьют с рождения, а по улицам бродят бурые мишки, в Норвегии и вовсе носят вшивые свитера. Да-да, именно так.

Lusekofte — национальная одежда, предмет для гордости и достояние в этой стране. Правда, дословно термин переводится как «вшивая кофта». И это действительно так.

Традиционный свитер норвежцев, который по внешнему виду знают на всей планете, испещрен орнаментом — точками. И эти точки по замыслу изначальных создателей — вши.

Однако никого в Норвегии такая странность совершенно не смущает. Более того, раз в год в стране на официальном уровне проводят очень забавную конференцию. Она носит название «Конференция вшивых кофт». Кто и что делает не мероприятии? Члены кабинета министров утверждают бюджет государства на год. Но приходят на собрание они обязательно в традиционных свитерах.

Разумеется, такую вольность в России представить довольно сложно. С другой стороны, традиция обусловлена тем, что каждый норвежец бережно чтит обычаи и гордится традиционной одеждой своей страны. Так что ничего необычного и странного во «вшивых кофтах» там не видят. А вы смогли бы надеть такой свитер?

Фото: Кадр из сериал «Фарго» (2014)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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