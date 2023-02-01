Россияне в шоке: кем Светлана Бондарчук заменила особенную дочь

Светлана Бондарчук активно ведет светскую жизнь. Знаменитость не упускает возможности привлечь к себе внимание публики, вот только далеко не всегда ее поведение вызывает одобрение.

Модель часто радует поклонников новыми публикациями в социальных сетях. Вот только, в отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, предпочитает прятать своих детей от посторонних глаз.

Особенно редко интернет-пользователи видят неизлечимо больную дочь Бондарчук — Варвару. При рождении ей поставили тяжелый диагноз — ДЦП. Нельзя исключать, что это одна из причин, по которой экс-редактор журнала Hello! не показывает наследницу.

При этом знаменитость нашла, кем заменить особенную дочь в соцсетях. В личном микроблоге Бондарчук то и дело публикует фото лабрадудлей, называя их драконами, а себя — матерью драконов. От такого россияне, стоит признать, в шоке.

В комментариях многие интересуются, нет ли у дочери модели аллергии на собак. Подобные вопросы звезда игнорирует, чем еще раз ясно дает понять, что не готова вдаваться в подробности о жизни наследницы.