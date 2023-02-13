Россияне в шоке: гляньте, каким вырос оставленный в роддоме внук Натальи Фатеевой

Наталья Фатеева считалась одной из самых эффектных артисток советского кино. Сегодня звезда картин «Три плюс два» и «Дети Дон Кихота» ведет отшельнический образ жизни и давно не появляется на публике. Ситуацию усугубляют ее натянутые отношения с родственниками.

На счету Фатеевой три неудачных брака. От актера Владимира Басова она родила сына, а от летчика Бориса Егорова — дочь. Однако воспитанием отпрысков Наталья Николаевна почти не занималась. Также Фатеева не общается и с внуками. Так, у ее дочери Натальи есть сын Евгений Коропцов. Когда он родился, Фатеева вынудила свою наследницу оставить мальчика в роддоме, ведь его матери было всего 16 лет. Однако вскоре Евгения усыновили бабушка и дедушка со стороны отца. Многие отмечают, что внук поразительно похож на свою прославленную родственницу: такие же угольно-черные волосы, правильные черты лица, голубые глаза в обрамлении пушистых ресниц.

Евгений стал успешным оператором-постановщиком. Он никогда не виделся с именитой бабушкой и считает ее абсолютно посторонним человеком, но и зла не держит. О непростых отношениях Фатеевой с ее детьми и внуком рассказали журналисты передачи «Ты не поверишь!».