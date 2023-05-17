Россияне в шоке: Андрей Малахов вызвал массовые галлюцинации у зрителей

Недавно в Сети велась занятная дискуссия, в которой фигурирует персона Андрея Малахова. Так, многие уверены, что в начале нулевых ведущий снимался в рекламе порошка «Тайд». Другие же уверены, что это им показалось.

В действительности Малахов не рекламировал этот брендовый порошок. Но у многих зрителей почему-то сохранились ложные воспоминания о том, что Андрей снимался в коммерческих роликах с «Тайдом» в руках. Как объяснить эту массовую мистическую галлюцинацию?

Явление называется эффектом Манделы. У людей сложилось искаженное восприятие реальной картины по ряду причин. Дело в том, что в ту эпоху Малахов вел программу «Большая стирка», поэтому у зрителей сложилась невольная ассоциация «Малахов и стиральный порошок».

Также в то же самое время была мегапопулярна реклама «Тайда», но в ней снимался Владимир Тишко. Возможно, многие видели в нем сходство с Малаховым. Поэтому зрительская память «записала» ложную картину, которая и стала эффектом Манделы.

Вот что пишет об этом Телеграм-канал «Судьбалогия. Елена Царева »: «Если большинство людей в определенной группе искажают информацию или искаженно воспринимают события, то это может повлиять на восприятие остальных людей».