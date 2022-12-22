Россияне в пух и прах разнесли новые «Тайны следствия»: причина близка каждому

Финальный 22-й сезон легендарного сериала «Тайны следствия» подошел к концу. Он вышел короче, чем предполагалось — выпустили 16 серий вместо привычных 24. Но это даже пошло на пользу, ведь публика облегченно выдохнула, когда действо завершилось.

Первые сезоны произвели настоящий фурор в начале нулевых, а Маша Швецова стала неофициальным лицом всего российского следствия. Тогда никто и не думал, что история затянется на 20 лет. Но, как это часто бывает с долгоиграющими проектами, со временем сериал скатился по наклонной. По мнению зрителей, новый сезон не привнес ничего интересного в сюжет. Но больше всего их возмутило, что Мария никак не может выбрать мужчину и, наконец, успокоиться.

Ее коллега Колонкова четко обозначила проблему: Швецова не знает, что ей нужно, и поэтому не может видеть чужое счастье. Это нередкое явление, ведь в жизни многие сталкиваются с такой же проблемой. Но видеть на экране вечные мытарства Марии — сомнительное удовольствие.