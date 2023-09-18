Россияне в опасности: авантюру Костомарова предали огласке

В Сети появилась новость, что потерявший ноги и кисти рук Роман Костомаров приобрел себе новый автомобиль. Модель Exeed RX оснащена голосовым помощником и делает управление машиной значительно проще. Сообщается, что за руль сядет супруга спортсмена Оксана Домнина, но и сам фигурист не теряет надежды снова колесить по дорогам. Реабилитолог Константин Терновой рассказал, сможет ли Роман сделать это.

По словам врача, с некоторыми видами протезов вождение остается доступным, но в любом случае станет намного опаснее. Любому водителю в состоянии Костомарова придется учиться управлять автомобилем заново. Делать это можно будет лишь после того, как все процессы в обыденной жизни перестанут вызывать у человека затруднения. Но даже в таком случае водить машину очень рискованно. Эксперт сообщил порталу Sport24, что фигурист за рулем будет представлять опасность не только для самого себя, но и для других автомобилистов.