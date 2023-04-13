Россияне в недоумении: Гайдай позаимствовал культовую сцену «Операции "Ы"» из другого фильма

Даже именитых режиссеров порой уличают в плагиате. Не стал исключением и Леонид Гайдай, подаривший зрителям не один фильм, удостоившийся звания культового.

Как оказалось, постановщик был не прочь иной раз вдохновиться работой своих коллег. Во время съемок «Операции „Ы“» кинодел не удержался от заимствований. Так, одна из самых ярких сцен проекта взята из другой картины.

Речь идет об эпизоде, где студент сдает экзамен, слушая подсказки приятеля при помощи радиопередающей аппаратуры. Ее герой замаскировал под платком, который повязал на голову, сославшись на боль в ухе. Зрители не могли удержаться от смеха при виде этого действа, однако сама идея была не новой.

Как пишет Дзен-канал «Вагант », аналогичная сцена есть в фильме «Грешный ангел», который вышел на экраны за два с половиной года до премьеры детища Гайдая. Разница лишь в том, что герой ленты Геннадия Казанского не студент, а школьник, и ухо у него болело не на экзамене, а на обычном уроке.

Однако факт остается фактом: Леонид Иович не постеснялся скопировать чужой сценарный ход. У многих россиян это вызвало недоумение. «Никогда бы не подумала, что Гайдай не является автором этой сцены», «Плагиатор», — пишут разочарованные интернет-пользователи.