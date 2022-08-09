Россияне в гневе: вернувшаяся из отпуска Бабкина одним промахом взбесила народ

Надежда Бабкина знаменита не только своими карьерными успехами, но и ярким стилем. Певица долгие годы привлекает внимание эффектными нарядами и любовью к украшениям. Однако, как оказалось, далеко не всегда такие образы оказываются уместными.

Не так давно артистка поделилась снимком, сделанным после ее возвращения из отпуска. В кадре она позирует в черном пиджаке и красуется множеством золотых украшений. По словам пользователей сети, Бабкина выглядит чересчур ярко и эпатажно для своих лет, а также для офисной работы. Как отметили фанаты, артистка слишком долго отдыхала и еще не успела перестроиться на рабочий стиль.

«Столько золота, наверное, передвигаетесь с помощниками. Перебор», «Вот уж любительница цеплять побрякушки, половину магазина навешивать на себя», — делятся мнением поклонники в блоге знаменитости.

Также многие в шутку заметили, что Бабкиной самой пора стать героиней шоу «Модный приговор», а не его экспертом. Как уверены пользователи сети, певице не помешало бы обратиться за консультацией к стилистам.