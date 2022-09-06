Россияне усомнились в родстве Догилевой с дочерью: дело во внешности

Вторым супругом артистки Татьяны Догилевой стал писатель и переводчик Михаил Мишин. Они поженились еще в 1986 году, а спустя 8 лет в браке появилась дочь Екатерина. Девочке дали фамилию матери. Несмотря на то, что роды проходили в частной клинике, Догилева долго обвиняла врачей в том, что они не оказали ей и ее дочери необходимый уход. В итоге девочка росла очень болезненной.

В подростковом возрасте Екатерина испытала ужасный стресс. В жизни у актрисы начался тяжелый период, связанный со смертью многих родственников, поэтому горе она «топила» в горячительных напитках. Дошло даже до того, что Мишин вместе с дочерью поселились отдельно от Татьяны.

Постоянные переживания о разводе родителей довели Екатерину до расстройства пищевого поведения. В попытках добиться идеальной фигуры к 15 годам она получила диагнозы: анорексия и дистрофия. К выпускным классам ей удалось привести питание в норму.

Догилева-младшая отправилась получать высшее образование за рубеж — сначала в Лондон, а затем и в США. Екатерина окончила Американскую академию драматических искусств. Сейчас 27-летняя девушка живет в России, пару лет назад она в качестве режиссера поработала над собственным короткометражным фильмом.

Кроме того, Екатерина часто принимает участие в фотосессиях, на которых ее яркая внешность раскрывается с необычных сторон. Высокая и стройная брюнетка с темным глазами совсем не похожа на Татьяну Догилеву, поэтому некоторые пользователи Сети даже усомнились в их родстве.