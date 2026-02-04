Оповещения от Киноафиши
Россияне толпами идут в кино на «Горничную» — уже больше 800 млн на счету: и тому есть всего одно логическое объяснение

4 февраля 2026 07:29
Феномен, который смог объяснить кинокритик.

«Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред — главный прокатный феномен начала 2026 года в России. За первые выходные триллер собрал 166 млн рублей, а его сборы перевалили за 800 млн рублей.

Такой результат для психологической драмы с эротическим подтекстом — явление редкое. Обычно в такую финансовую гонку вступают франшизы уровня «Форсажа» или «Аватара», а не камерная история о горничной в богатом доме.

В чем же секрет ее успеха? Сильный актерский состав — безусловно, один из ключевых плюсов.

Одни только 2 блондинки чего стоят! — отмечают зрители.

И в этой фразе кроется не только шутка, но и прямая правда о звездной притягательности проекта. Сидни Суини и Аманда Сайфред создают на экране мощное, напряженное противостояние, которое держит зрителя от первой до последней минуты.

Россияне толпами идут в кино на «Горничную» — уже больше 800 млн на счету: и тому есть всего одно логическое объяснение

Между тем, дело не только в актерах. По мнению кинокритика Николая Никулина, феномен «Горничной» упирается в фундаментальный зрительский спрос.

Шедевры не зарабатывают больших денег, а хорошие триллеры — как раз да, — объясняет эксперт. — И, кроме того, зрители изголодались по хорошим триллерам, а их, кроме "Горничной", по большому счету, и нет.

В этом и есть главный трюк. На фоне отсутствия в широком прокате качественного саспенса «Горничная» заняла идеальную нишу. Это проработанная, стильная и эмоционально заряженная история, которая говорит на универсальном языке — языке секретов, недоверия и психологических игр.

Она предлагает то, чего массовый зритель ждал: понятный жанр, узнаваемые лица и ту самую «крючковатость» сюжета, от которой не оторваться. Проект Пола Фига доказал, что для большого кассового успеха сегодня необязательно быть супергеройской сагой. Достаточно быть просто хорошим, цепляющим триллером — и публика ответит рублем.

Фото: Кадры из фильма «Горничная» (2025 г.)
Валерия Белашкова
