Россияне точно расстроятся: раскрыт обман авторов «Великолепного века»

Сериал «Великолепный век» известен не только захватывающей историей и игрой артистов, но и вопиющими историческими несоответствиями и ляпами. И заметить их можно уже с самых первых серий.

Так, в самом начале сериала рабыня Роксолана встречает мать Сулеймана валиде-султан. И будущая любовь правителя империи и его родственница начинают разговаривать друг с другом по-русски, так как валиде якобы владела этим языком с детства, ведь была дочерью крымского хана.

На самом же деле, этот факт не соответствует истории. По одной из версий Айше Хафса действительно была родственницей крымского правителя, но в то время эти территории не входили в состав России. И поэтому валиде никак не могла знать русский язык. Однако создатели сериала все равно решили добавить этот факт в сюжет, чтобы сделать его более захватывающим и понятным для зрителей.