Россияне такого точно не ждали: главную сваху страны вывели на чистую воду

Роза Сябитова тешит поклонников надеждами, что совсем скоро вернется в эфир. Телеведущая не устает намекать, что работа над шоу «Давай поженимся!» возобновится, но есть все основания полагать, что это не так.

Ранее главная телесваха страны выступила с идеей о том, что ей нужна молодая соведущая, и предложила в качестве кандидатуры на эту роль певицу Клаву Коку. Между тем официальных заявлений о возвращении программы, выход которой был приостановлен в прошлом году, не поступало. Все это сбивает россиян с толку: многие не понимают, стоит ли ждать продолжения шоу.

Чтобы поставить точку в этом вопросе, журналисты связались с командой проекта и тем самым вывели Сябитову на чистую воду. Оказалось, что звезда экрана напрасно провоцирует слухи о возобновлении шоу. В беседе с изданием «Комсомольская правда » инсайдер заявил, что в ближайшее время съемки передачи вестись не будут. Более того, он подчеркнул, что программа утратила свою актуальность, поэтому ее участь не ясна даже в «долгосрочной перспективе».