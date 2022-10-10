Россияне согласились: в чем обвинили Алферову в «Трех мушкетерах»

«Д’Артаньян и три мушкетера» стал одним из самых известных фильмов советского периода и прославил не только исполнителей главных ролей, но и Ирину Алферову, которая сыграла роль Констанции. При этом изначально артистка не должна была принимать участие в ленте, и режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич долгие годы был недоволен ее игрой.

Дело в том, что постановщик видел в роли Констанции только Евгению Симонову. Юнгвальд-Хилькевич не сомневался, что именно с этой артисткой ему предстоит работать, однако перед съемками чиновники неожиданно уведомили его, что Ирина Алферова должна стать Констанцией. Режиссеру не удалось противостоять указанию сверху, поэтому он согласился.

Постановщик был очень недоволен работой Алферовой. По его словам, артистка не обладала должной изящностью и утонченностью, а также не могла танцевать и петь, что было необходимо для музыкального фильма. В итоге он даже решил заменить голос Алферовой в фильме. Он пригласил Анастасию Вертинскую, которая прочитала все диалоги, а спела за Алферову Елена Дриацкая.

Многие зрители также согласились с режиссером. В социальных сетях можно встретить десятки сообщений, в которых пользователи Сети до сих пор активно критикуют артистку и делятся своим мнением.