Россияне содрогнулись при виде 40-летней Яны из «Курсантов»: «Кошмар! Ничего женского»

Ксения Князева стала известна благодаря роли в сериале «Курсанты», где сыграла возлюбленную главного героя — Яну. Тысячи поклонников осыпали артистку комплиментами, восхваляя ее красоту и талант, а сама Ксения после триумфального успеха решила посвятить свою жизнь кинематографу.

За годы творческого пути артистка успела сняться более чем в 20 проектах. В ее фильмографии можно увидеть и популярные сериалы, такие как «Умник» и «Монтекристо», а также популярные фильмы «Платон», «Любовь-морковь» и другие. Помимо этого, Ксения работает моделью и нередко участвует в фотосессиях.

О своей жизни знаменитость рассказывает в социальных сетях. За ее блогами следят несколько тысяч подписчиков, однако далеко не все остаются в восторге от внешности артистки. Как уверены фанаты, Ксения выглядит чересчур худой и болезненной. Из-за своего вида она потеряла всю привлекательность и должна как можно скорее обратиться за помощью к диетологам, чтобы восстановить свой вес.