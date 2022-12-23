Россияне скривились при виде «королевского» завтрака Бузовой: что они увидели

Ольга Бузова часто делится с подписчиками деталями личной жизни, показывая, как строится ее день. Певица охотно демонстрирует снимки и видео с отдыха, тренировок в спортзале и ужинов в ресторанах. На днях она опубликовала в соцсетях и кадр с завтрака, который нескромно назвала королевским.

На тарелке перед Ольгой были выложены два кусочка сыра, вареное яйцо, горсть зеленого горошка, четыре ломтика форели и лимон. Рядом стояла тарелка с фруктами, а также баночки красной и кабачковой икры. Из напитков на столе красовалась чашка капучино.

Однако интернет-пользователи раскритиковали рацион звезды. По их мнению, в таком завтраке нет ничего королевского, а лишь несочетающиеся друг с другом продукты.