Россияне скривились при виде «королевского» завтрака Бузовой: что они увидели
Рацион певицы раскритиковали.
Ольга Бузова часто делится с подписчиками деталями личной жизни, показывая, как строится ее день. Певица охотно демонстрирует снимки и видео с отдыха, тренировок в спортзале и ужинов в ресторанах. На днях она опубликовала в соцсетях и кадр с завтрака, который нескромно назвала королевским.
На тарелке перед Ольгой были выложены два кусочка сыра, вареное яйцо, горсть зеленого горошка, четыре ломтика форели и лимон. Рядом стояла тарелка с фруктами, а также баночки красной и кабачковой икры. Из напитков на столе красовалась чашка капучино.
Однако интернет-пользователи раскритиковали рацион звезды. По их мнению, в таком завтраке нет ничего королевского, а лишь несочетающиеся друг с другом продукты.
«Могут быть отеки от большого количества соли», «Продукты несочетаемые совершенно. И яйцо, и сыр, и жирная и соленая рыба. Еще и виноград на закуску. Это не диета, это гарантированное вздутие, тяжесть и плохой запах изо рта», — отметили комментаторы.