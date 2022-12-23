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Россияне скривились при виде «королевского» завтрака Бузовой: что они увидели

23 декабря 2022 19:30
Россияне скривились при виде «королевского» завтрака Бузовой: что они увидели

Рацион певицы раскритиковали.

Ольга Бузова часто делится с подписчиками деталями личной жизни, показывая, как строится ее день. Певица охотно демонстрирует снимки и видео с отдыха, тренировок в спортзале и ужинов в ресторанах. На днях она опубликовала в соцсетях и кадр с завтрака, который нескромно назвала королевским.

На тарелке перед Ольгой были выложены два кусочка сыра, вареное яйцо, горсть зеленого горошка, четыре ломтика форели и лимон. Рядом стояла тарелка с фруктами, а также баночки красной и кабачковой икры. Из напитков на столе красовалась чашка капучино.

Россияне скривились при виде «королевского» завтрака Бузовой: что они увидели

Однако интернет-пользователи раскритиковали рацион звезды. По их мнению, в таком завтраке нет ничего королевского, а лишь несочетающиеся друг с другом продукты.

«Могут быть отеки от большого количества соли», «Продукты несочетаемые совершенно. И яйцо, и сыр, и жирная и соленая рыба. Еще и виноград на закуску. Это не диета, это гарантированное вздутие, тяжесть и плохой запах изо рта», — отметили комментаторы.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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