Россияне редко ездят, а зря: звезда «Физрука» считает этот курорт идеальным

Путешествия — одно из любимых времяпрепровождений Карины Мишулиной. Звезда экрана успела побывать на многих курортах, и самым любимым для нее оказался азербайджанский Баку.

Как признается Мишулина, она каждый раз остается в восторге от Каспийского моря. Ее устраивают местная флора и фауна, а также сам город, полный исторических достопримечательностей и вкусной еды. И своим друзьям и поклонникам она рекомендует проводить отпуск именно там, забыв о привычных курортах Черного и Средиземного морей.

«Все меня устраивает: и песок, и глубина, и климат. Тепло, красиво, вкусно, солнечный город»,

— сообщила артистка порталу 100News.

Звезда «Физрука» признается: в Азербайджане живут родственники ее супруга. И это стало одной из веских причин, почему она полюбила и страну, и сам курортный город, куда каждый раз с удовольствием возвращается.