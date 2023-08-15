Россияне разинули рты, увидев отца Волочковой: спортсмен в «самом соку»

В Сети активно обсуждают кадры интервью с отцом Анастасии Волочковой. Балерина сама опубликовала фрагменты шоу «Пока все дома», снятые 18 лет назад. Юрий Федорович был в прошлом чемпионом СССР по настольному теннису.

Пользователи Сети поражаются, каким спортивным и подтянутым был мужчина. Интервью, которое опубликовала Волочкова, было снято за три года до того, как отец балерины пережил инсульт.

После этого ему пришлось приложить много сил, чтобы снова встать на ноги. Несмотря на все усилия Анастасии, мужчина так и не смог вернуть здоровье. Две недели назад мужчине исполнилось 76 лет. Он передвигается на инвалидной коляске и не разговаривает.

На архивных кадрах Волочков предстает бодрым мужчиной средних лет. Он вспоминает, как маленькая Анастасия мечтала стать балериной. Сам отец изначально хотел отдать ее в спортивную школу, но девочка наотрез отказалась.