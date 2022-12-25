Россияне рады были узнать, что стало с дальнобойщиком из «Брата 2»

«Брат 2» Алексея Балабанова подарил зрителям множество ярких и запоминающихся персонажей. Одним из них стал дальнобойщик Бен Джонсон, который помогает Даниле Багрову во время его странствий по США. Поклонники остались в восторге от второстепенного героя, которого блестяще сыграл американский актер Рэй Толер.

Как оказалось, к началу съемок у Балабанова Рэй был уже известным американским артистом. Он работал вместе с Уэсли Снайпсом и стал тем самым дядей, к которому семья МакКаллистеров отправляется в Париж в картине «Один дома».

После «Брата 2» карьеру актера вряд ли можно назвать успешной. Он снялся всего лишь в одном фильме «Чикагские похороны», а после переквалифицировался. Теперь он создает декорации для одного из театров в Чикаго, и неоднократно был отмечен профессиональным сообществом за свои заслуги.

Толер старается вести закрытый образ жизни, но внимательным поклонникам все равно удается находить новости о кумире. Как отмечают многие, артисту удалось вписать свое имя в историю кинематографа и жить счастливой жизнью в окружении близких.