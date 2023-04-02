Россияне просто в ужасе: «народная бабушка» Галина Стаханова ошарашила признанием о пенсии

Галина Стаханова заработала народную любовь, снявшись более чем в 200 проектах. Эффектную артистку даже прозвали «народной бабушкой», однако ее заслуги и популярность, как оказалось, не сказываются на размерах пенсионных выплат.

По словам самой Стахановой, ежемесячно на карту ей приходят всего лишь 25 тысяч рублей. Практически половину из этого она тратит на лекарства, а оставшиеся деньги — на продукты. И выжить ей помогают лишь редкие съемки в кино и сериалах, куда ее продолжают приглашать продюсеры.

«Хватает, чтобы заплатить за квартиру, за свет, за телефон», — цитирует слова знаменитости «Московский комсомолец ».

Столь маленькую сумму выплат артистка объясняет отсутствием званий. За годы работы она не удостоилась ни одной награды, из-за чего и получает значительно меньше, чем многие ее коллеги.