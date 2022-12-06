Россияне пришли в ужас от меню британки, которая тратит на еду 100 рублей в день

Несколько лет назад Челси Анхелес переехала в Лондон ради учебы в одном из местных вузов. Практически сразу девушка поняла, что жизнь в главном городе Англии весьма дорогая, поэтому решила заняться экономией. В том числе и на еде, на которую старается тратить не больше фунта.

Так, для поддержания соответствующего бюджета, Челси была вынуждена разработать специальную диету и придумать собственные рецепты. Она предпочитает использовать одни и те же продукты для разных блюд, чтобы не покупать лишнее, и практически не ест мясо. Например, в ее рацион входит соевое ризотто, спагетти с сыром и томатной пастой и, например, жареный сладкий перец и рис. На одну порцию этих блюд она тратит около 1 фунта, а в российских магазинах такой набор продуктов обойдется примерно в 100 рублей. Челси уверена, что она делает все правильно, экономит деньги и не ограничивает себя в еде.

Пользователи Сети не остались в восторге от рациона девушки. Многие с ужасом отметили, что британка обязательно испортит себе здоровье из-за маленького количества еды, однообразных и некачественных продуктов.