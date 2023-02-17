Россияне пришли в ужас: от квартиры Абдулова ничего не осталось (фото)

Александр Абдулов обладал роскошной квартирой в центре Москвы в элитном доме. Сегодня там живет его экс-супруга Ирина Алферова, которая долго не хотела делать ремонт в жилье — так она пыталась как можно дольше сохранить память о бывшем муже. Однако несколько лет назад актриса решилась на перемены.

Алферова пригласила архитектора, который разработал план действий. Он решил выполнить интерьер в сдержанном и элегантном стиле. Стены одной из комнат сделали серыми и разнообразили дизайн зеленой мебелью.

Потолок был украшен лепниной, которую Абдулов принес из разрушенной усадьбы. Архитектор решил оставить эту часть декора, но распорядился покрасить ее в белый цвет. В гостиной соорудили декоративный камин, а его заднюю стенку выполнили из клинкерной плитки, напоминающей старый кирпич.

После этих масштабных работ жилье Алферовой преобразилось до неузнаваемости. Но не все зрители были в восторге от таких метаморфоз: «Ирина ясно сказала: „Обычная классика без всяких наворотов“. Результат напоминает какой-то холл дома отдыха, а эта имитация камина, которая занимает полстены, — вообще бред. Совсем нет ни домашнего уюта, ни тепла, ни красоты».