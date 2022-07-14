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Россияне пришли в ужас: охрану у могилы Шатунова поставили не просто так

14 июля 2022 09:50
Россияне пришли в ужас: охрану у могилы Шатунова поставили не просто так

Поклонники певца постоянно собираются на кладбище.

После смерти Юры Шатунова прошло уже почти три недели, но на его могиле продолжают собираться люди. Фанаты певца приносят на погост цветы, сладости, старые плакаты и игрушки. А особо рьяные поклонники сделали место захоронения исполнителя культом.

Они включают песни Шатунова, подпевают им и превращают кладбище в дискотеку. Одни посетители ложатся на могилу певца, другие — пытаются сделать снимок с его портретом. Многие любители творчества Юрия пришли в ужас от такого поведения. В результате близким артиста пришлось нанять охрану: сотрудники дежурят у засыпанной цветами могилы каждый день во время работы кладбища. Как рассказали охранники «Экспресс газете», у места погребения Шатунова никогда не бывает малолюдно, поскольку люди приходят прямо с утра небольшими группами.

Напомним, в следующем году на могиле певца должен появиться памятник. Друзья Юрия уже объявили конкурс на лучший эскиз для надгробия артиста. Планируется, что это будет фигура исполнителя в полный рост. А позже будет объявлен сбор средств для ее изготовления.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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