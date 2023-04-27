Россияне пришли в ужас: как сегодня живет девочка-вундеркинд Алиса Теплякова

Сегодня в информационном поле все чаще поднимаются темы воспитания детей. И особым подходом к этому ответственному занятию отличается Евгений Тепляков. Его дочь Алиса в девятилетнем возрасте смогла поступить в МГУ. От других своих наследников мужчина ждет таких же результатов.

Но пользователей Сети сильнее всего поразило и ужаснуло то, как питается знаменитая семья. Отец девочки-вундеркинда в своих социальных сетях иногда демонстрирует, из чего состоит продуктовая корзина семьи. Чаще всего там находятся макароны, мучные изделия, картошка и полуфабрикаты. Трудно представить, откуда дети получают все необходимые витамины, которые так нужны для нормального развития организма. К тому же Евгений как-то признался, что предпочитает брать акционные товары, и посоветовал делать то же самое своим подписчикам.

В одном из Telegram-каналов были опубликованы фото с недавней закупки Теплякова. В рюкзаке мужчины оказался лишь белый хлеб, крупа и картошка.