Россияне позавидуют жителям СССР, узнав, сколько тогда стоила черная икра

Черная икра долгие годы остается одним из главных мировых деликатесов и символов России. Сегодня баночка этого лакомства может стоить десятки тысяч рублей, однако еще несколько лет назад ситуация была в корне иной.

Дело в том, что еще в 60-е годы черная икра не настолько сильно ценилась. Поэтому ее стоимость была весьма низкой: всего лишь 4 рубля за 1 килограмм. Средняя зарплата же в то время составляла примерно 80 рублей. Таким образом, практически каждый житель страны мог полакомиться деликатесом.

Спустя 20 лет ситуация изменилась. Стоимость продукта увеличилась в несколько раз, и теперь за баночку икры просили уже 80 рублей. При этом зарплаты увеличились: по данным СМИ, рабочий мог получать около 200 рублей, а, например, преподаватель — 150.

С годами ценность икры только возрастала. Государства стали следить за незаконным промыслом осетровых рыб, а любители гастрономии оценили всю ценность продукта. В итоге сегодня стоимость 100 граммов деликатеса может достигать уже 20 000 рублей.