Россияне потеряют дар речи при виде подросшего сына Жади и Лукаса (фото)

Джованна Антонелли и Мурило Бенисио стали главными артистами сериала «Клон». Весь мир внимательно следил за их отношениями, которые, как оказалось, продолжились и вне съемочной площадки, ведь у них начался страстный роман.

Уже спустя год после начала съемок звезды на всю Бразилию объявили о своих отношениях, а в 2005 году у них родился сын Пьетро. В то время роман артистов подходил к концу, и появление на свет наследника не помогло сохранить их брак.

После расставания Пьетро остался со своей матерью. Он нашел общий язык с новым возлюбленным матери Леонардо Ногейрой и начал жить жизнью обычного юноши.

Как отмечают пользователи Сети, 17-летний Пьетро, который увлекается музыкой и автогонками, унаследовал все самое лучшее от своих родителей. Он вырос мужественным как Мурило и красивым как Джованна, поэтому многие подписчики уже пророчат ему модельную карьеру.