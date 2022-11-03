Россияне потеряют дар речи от фото самого красивого мужчины планеты

Респонденты из разных уголков мира назвали самого красивого человека 2022 года. Их выбор остановился на кандидатуре Сяо Чжаня, который прославился благодаря своей роли в сериале «Неукротимый: Повелитель Чэньцин».

Опрос проводился британским сетевым изданием Nubia. Голосование длилось около пяти месяцев и происходило на различных социальных площадках Сети. По его итогам актер и певец из Китая обошел других даже более признанных секс-символов современного шоу-бизнеса.

Стоит отметить, что весь пьедестал заняли представители азиатских стран. Символическое «серебро» получил певец Ким Тэ Хен из Южной Кореи, «бронзу» завоевал китайский музыкант Ван Ибо. Троица оставила позади таких именитых красавцев, как Тимоти Шаламе, Криштиану Роналду и Джастин Бибер. В общей сложности организаторы конкурса получили порядка четырех миллионов ответов. Активнее всего голосовали жители Китая, США, Индии, России и Японии.