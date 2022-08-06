Россияне потеряли уважение к Баскову после слов о Магомаеве
Обернуть все в шутку у музыканта не вышло.
Некоторые промахи публика звездам не прощает даже спустя годы. Это касается и Николая Баскова, с которым на программе Максима Галкина «Стиляги-шоу» произошел досадный казус.
Музыкант оценивал танцевальные номера в составе жюри, когда на сцену вышли Михаил Башкатов и Дарья Мельникова, обыгрывающие закрытие Олимпиады 1980 года под песню Муслима Магомаева «До свидания, наш ласковый Миша».
«Мне в этом номере не понравилось только одно: я так привык, что эту песню поет Лещенко, до боли знакомый голос должен был звучать все-таки. А это кто пел?» — спросил Басков.
Поняв, что не узнал великого исполнителя, певец спрятал лицо и попытался отшутиться, но было уже поздно. Пока в зрительном зале повисло неловкое молчание, пользователи Сети не сдерживали негодования:
«Стыд и позор не узнать такого исполнителя!», «Мое небольшое, но все-таки уважение к Баскову исчезло навсегда», «Коля! Как же ты опозорился со своим комментарием».