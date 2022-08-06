Россияне потеряли уважение к Баскову после слов о Магомаеве

Обернуть все в шутку у музыканта не вышло.

Некоторые промахи публика звездам не прощает даже спустя годы. Это касается и Николая Баскова, с которым на программе Максима Галкина «Стиляги-шоу » произошел досадный казус.

Музыкант оценивал танцевальные номера в составе жюри, когда на сцену вышли Михаил Башкатов и Дарья Мельникова, обыгрывающие закрытие Олимпиады 1980 года под песню Муслима Магомаева «До свидания, наш ласковый Миша».

«Мне в этом номере не понравилось только одно: я так привык, что эту песню поет Лещенко, до боли знакомый голос должен был звучать все-таки. А это кто пел?» — спросил Басков.

Поняв, что не узнал великого исполнителя, певец спрятал лицо и попытался отшутиться, но было уже поздно. Пока в зрительном зале повисло неловкое молчание, пользователи Сети не сдерживали негодования: