Россияне потеряли дар речи, увидев вышедшего в свет Фоменко: «Что с ним?!»

Николай Фоменко последнее время занят преимущественного сериалам. Артист участвует во множестве проектов, а одной из его последних работ стал сериал «Беспринципные», премьера нового сезона которого прошла не так давно в столице. Знаменитость посетил торжественное мероприятие, но привлек внимание фанатов не своей ролью, а изменившимся внешним видом.

Кадром с премьеры поделился телеведущий Вячеслав Манучаров. На снимке он позирует в компании Кристины Бабушкиной и Николая Фоменко, который предпочел светлую рубашку и брюки. Как отметили пользователи Сети, артист очень поправился за последнее время, а под его глазом некоторые даже заметили синяк.

«Что с ним?!», «У Фоменко такой пельмень на лице», «Вот это ужас, что с Фоменко? Не сразу поняла, что это он», — пишут удивленные фанаты.

Сам Фоменко при этом никак не комментирует свое состояние. В социальных сетях он хранит молчание с февраля и не дает интервью СМИ.