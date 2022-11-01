Россияне потеряли дар речи при виде мужа Натали: «Как папа с дочкой»

Певица Натали известна всей стране благодаря хитам «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина», а вот о ее личной жизни знают гораздо меньше. Больше трех десятков лет она счастлива в браке со своим земляком Александром Рудиным. Именно он настоял на том, чтобы Натали записала свои песни и показала их знаменитым музыкантам и продюсерам, подтолкнув таким образом карьеру певицы.

Но, в отличие от своей супруги, фотографии которой регулярно появляются в социальных сетях и на страницах прессы, не говоря уже о съемках на телевидении, Рудин предпочитает не появляться перед камерами. Некоторые фанаты Натали из-за этого даже всерьез полагали, что их любимая исполнительница на самом деле одинока. Но некоторое время назад в Интернете все-таки появились совместные фотографии Натали и ее мужа, которые шокировали россиян.

Несмотря на то, что разница в возрасте у супругов совсем небольшая, всего четыре года (Натали исполнилось 48 лет, а Рудину — 52 года), внешне они отличаются. На снимках видно, что Александр выглядит гораздо старше своей жены, благодаря чему создается впечатление, что фотографу позировали не муж и жена, а отец с дочерью.