Россияне полюбили Жади неспроста: в культовом «Клоне» найден русский след

Бразильская теленовелла «Клон» произвела фурор во всем мире. По сей день зрители пересматривают сериал и переживают за судьбу сироты Жади как в первый раз. Оказывается, главную героиню культовой саги кое-что связывает с Россией. Возможно, именно поэтому наши зрители прониклись к ней особой симпатией.

Дело в том, что музыкальная тема Жади Urga была написана советским и российским композитором Эдуардом Артемьевым. Его музыку можно услышать во многих кинохитах: «Раба любви», «Зеркало», «Сталкер», «Сибирский цирюльник».

Ранее Urga звучала в картине Никиты Михалкова «Урга — территория любви». Лента стала обладательницей главного приза Венецианского кинофестиваля. Кстати, композицию Urga исполнила китайская певица Бадема, она же сыграла главную роль в вышеупомянутом фильме Михалкова.

Также трудно не заметить, что в «Клоне» звучит еще одна мелодия, знакомая россиянам. Тема экспрессивной Назиры — турецкий вариант романса «Очи черные». Музыку написал Флориан Герман — композитор польско-немецкого происхождения, живший в Российской империи.