Россияне поделились на два лагеря из-за племянницы Крутого: спровоцировало одно видео

69-летний Игорь Крутой всегда с особым вниманием относится к успехам своей семьи. Касается это не только дочерей и внучек, но и других родственников. Например, на днях композитор продемонстрировал в соцсетях, как его маленькая племянница Маша, внучка сестры Аллы Крутой, делает зажигательные танцевальные па.

Девочка с самого детства интересовалась хореографией, а также музыкой и другими видами творчества. Сейчас она уже профессионально занимается танцами. В ролике Маша заснята на очередной тренировке: под музыку она кружилась в коротком черном платье и белых туфлях рядом со своим хореографом.

В подписи к видео Крутой отметил, что хотел продемонстрировать успехи племянницы. И его фолловеры разделились на два лагеря. Пока одни восхитились умениями Маши и ее достижениями, другие раскритиковали ее внешний вид. По мнению некоторых пользователей, девочка выглядит полноватой, несмотря на то, что ведет активный образ жизни.