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Россияне поделились на два лагеря из-за племянницы Крутого: спровоцировало одно видео

17 августа 2023 09:45
Россияне поделились на два лагеря из-за племянницы Крутого: спровоцировало одно видео

Вид девочки некоторых смутил.

69-летний Игорь Крутой всегда с особым вниманием относится к успехам своей семьи. Касается это не только дочерей и внучек, но и других родственников. Например, на днях композитор продемонстрировал в соцсетях, как его маленькая племянница Маша, внучка сестры Аллы Крутой, делает зажигательные танцевальные па.

Девочка с самого детства интересовалась хореографией, а также музыкой и другими видами творчества. Сейчас она уже профессионально занимается танцами. В ролике Маша заснята на очередной тренировке: под музыку она кружилась в коротком черном платье и белых туфлях рядом со своим хореографом.

В подписи к видео Крутой отметил, что хотел продемонстрировать успехи племянницы. И его фолловеры разделились на два лагеря. Пока одни восхитились умениями Маши и ее достижениями, другие раскритиковали ее внешний вид. По мнению некоторых пользователей, девочка выглядит полноватой, несмотря на то, что ведет активный образ жизни.

«Какая умничка. Просто восторг», «Пухленькая. Надо бы похудеть», — отметили комментаторы.

Фото: Legion-Media, соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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