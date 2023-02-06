Россияне переживали не зря? Как Заворотнюк выглядела до пластики (фото)

Анна Заворотнюк начала строить карьеру не с успешных блогов в социальных сетях. Еще в 2012 году она появилась в сериале «Закрытая школа», а позднее начала вести программу «Достать звезду». И, как уверены фанаты, наследница звезды «Моей прекрасной няни» с того времени несколько раз исправляла свою внешность.

Как заметили внимательные поклонники, 27-летняя знаменитость сегодня выглядит совершенно иначе, чем в начале своей карьеры. И обусловлены эти изменения не только взрослением. Например, губы Анны заметно увеличились, а также изменилась и фигура. Помимо этого, она, как уверены поклонники, изменила овал лица и подкорректировала скулы с помощью филлеров. И все эти перемены произошли за последние годы.

В социальных сетях знаменитости подписчики все чаще указывают на ее вероятные походы к пластическим хирургам. В комментариях они требуют от Анны правду, но та старательно избегает этих вопросов. Девушка не признается, что исправляла свою внешность, и заверяет поклонников, что ее красота полностью естественна.