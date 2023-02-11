Россияне отказываются верить: что скрывал Владимир Высоцкий от французской жены

Жизнь легендарного советского артиста Владимира Высоцкого всегда была окутана тайнами. О барде до сих пор ходят легенды, а поклонники не перестают выстраивать конспирологические теории.

У большинства вызывает недоумение тот факт, что Высоцкого легко отпускали за границу, о чем многие граждане СССР, в том числе артисты, не могли и мечтать. Кроме того, Владимир Семенович мог позволить себе брак с иностранкой — француженкой Мариной Влади. Также он нередко срывал спектакли и мог месяцами не появляться в театре, но руководство закрывало на это глаза. Откуда такая вседозволенность?

Есть версия, что Высоцкого после его женитьбы на Влади в 1970 году сразу же завербовали сотрудники КГБ. Именно поэтому артисту разрешалось намного больше, чем всем остальным. Но все это хранилось в строжайшей тайне, которую Владимир Семенович не мог рассказать даже законной жене.

Конечно, это всего лишь догадка, ведь власти СССР не всегда были лояльны к артисту из-за его непокорности. Высоцкого не приглашали на телепрограммы, а его песни не включали на радио. Поэтому россияне отказываются верить в версию с вербовкой. Об этой невероятной теории рассказал портал «Культурология ».