Россияне особенно удивятся: вы не поверите, с кого «списали» Чубакку из «Звездных войн»

«Звездные войны» завоевали огромную армию поклонников не только захватывающей историей, но и удивительными персонажами. Джорджу Лукасу удалось создать эффектных инопланетян, которые сразу же полюбились зрителям, а особенно высоко они оценили Чубакку, верного друга контрабандиста Хана Соло. Как оказалось, вдохновлялся режиссер в этом случае русской культурой.

Дело в том, что в английском языке нет слова чубакка и другого, напоминающего его. Имя для своего героя Лукас взял из русского языка: слово собака стало прообразом для имени персонажа, хотя его речь и совершенно не напоминает собачий лай.

Внешность и некоторые черты характера постановщик позаимствовал у своего пса породы аляскинский маламут по кличке Индиана. Эти собаки вырастают до больших размеров и тоже преданны своим близким, как и герой фильма.