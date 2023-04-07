Россияне ошеломлены: Успенская показала маленькую дочку (фото)

Любовь Успенская известна не только своим творчеством, но и скандалами, связанными с личной жизнью. Еще несколько лет назад она устраивала публичные ссоры со своей наследницей Татьяной, а не так давно начала делиться снимками маленькой девочки Николь, которую фанаты посчитали ее дочерью.

Так, в одной из недавних записей юная Николь играет с певцом и близким другом Успенской Леваном Кбилашвили. Герои видео трогательно улыбаются и даже невооруженным глазом видно, как они рады друг другу. Оценив видео, подписчики тут же решили, что Николь — дочь артистки. Дело в том, что Успенская не однократно признавалась: она мечтает еще раз стать матерью и однажды даже заморозила яйцеклетки. А те нежность и любовь, с какими она играет с маленькой Николь, заставили поклонников поверить, что они на самом деле родственницы. Помимо этого, и внешность ребенка напоминает прославленную артистку, ведь девочка имеет похожую линию лица и такую же обаятельную улыбку.

«Это что, ваша дочка?», «Как на вас похожа», «Настоящая красавица», — писали поклонники.

Сама Успенская при этом старалась не раскрывать всю правду поклонникам. В многочисленных комментариях они пытались добиться от нее ответа, но певица старательно игнорировала эти сообщения. Однако не так давно решила откровенно признаться. Как оказалось, Николь — ее крестная дочь.