Россияне ошарашены внешним видом Кая Метова: это необъяснимо (фото)

Звезда эстрады 1990-х Кай Метов порадовал подписчиков новым видео. В нем он прорекламировал серию из «Евгенича» со своим участием. По сюжету главный герой (Сергей Жуков) пишет песню для артиста, перевоплотившегося в проводника. Исполнитель попросил поклонников оставлять вопросы в комментариях, но на главный ответ они так и не получили.

«Мне одной кажется, что Кай выглядит точно так же, как и 25 лет назад? Не стареет», — поинтересовалась одна из подписчиц. Многие оказались солидарны с ней и терялись в догадках, что же помогло кумиру перехитрить возраст.

Певец словно изобрел машину времени. От более молодой версии себя его отличают разве что слегка поредевшие волосы, что выглядит логичным для 58-летнего артиста.

«Любимый Кай Метов», «Лучший», «Голос шикарный», — фанаты не ограничились перечислением внешних достоинств. Они похвалили его за успешное освоение новой творческой профессии.