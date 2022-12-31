Россияне опешили, узнав о зарплате Добронравова в театре: «За что такие деньги?!»

Федор Добронравов не только талантливый киноактер, но он еще и блестяще играет на сцене театра. С 2003 года он служил в труппе Театра Сатиры, при этом еще успевал принимать активное участие в сторонних антрепризных проектах. Такая нагрузка не могла не сказаться на здоровье актера. Кроме того, в театре приходилось долго согласовывать график с актером, чтобы он успевал на репетиции и спектакли.

Добронравову были готовы пойти навстречу. Как рассказывала заведующая труппой Бронислава Чунихина в беседе с «Комсомольской правдой», актеру предлагали повысить зарплату. Таким образом, он мог получать около 1 млн рублей в месяц и не тратить время на постоянные гастроли и съемки в кино, сосредоточившись на одном месте работы. Однако Добронравов от такого щедрого гонорара отказался. По словам Чунихиной, в театре существовала развитая система поощрений и премий — например, народные артисты могли рассчитывать на 400 тысяч рублей ежемесячно. И подобные суммы шокировали россиян.