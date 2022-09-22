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Россияне опешили, увидев актрису из «Зиты и Гиты» спустя 50 лет (фото)

22 сентября 2022 21:15
Россияне опешили, увидев актрису из «Зиты и Гиты» спустя 50 лет (фото)

Хема Малини стала настоящей звездой индийского кинематографа.

Карьера Хемы Малини стартовала, когда ей было всего 17 лет. А всемирную популярность она обрела после выхода фильма «Зита и Гита» в 1972 году. Актриса сыграла роли сразу двух девушек-близняшек. Сюжет и игра актеров, в том числе Малини, сделали ленту легендой Болливуда.

Хема же превратилась в востребованную звезду. Спустя 50 лет после выхода картины общее число ее работ превысило 150 проектов. И 73-летняя актриса остается в прекрасной форме. Это доказывает снимок певицы Натали, который она разместила в соцсетях. На фото она позирует с Малини и Прохором Шаляпиным. Индийская звезда специально прибыла в Россию несколько лет назад для съемок шоу, посвященного ее творчеству. Россияне опешили, увидев актрису из «Зиты и Гиты» спустя 50 лет (фото)

«Хема Малини — красотка», «Как хорошо выглядит!», «Одна из лучших, я все фильмы с ней старалась посмотреть», «Я помню ее еще с детства. Так молодо выглядит», — написали комментаторы Натали.

Кстати, партнер Хемы по «Зите и Гите» Дхармендра стал и ее реальным возлюбленным. Спустя 3 года после съемок на площадке ленты «Месть и закон» в 1975 году между ними проскочила искра. Ему пришлось уйти от супруги, с которой он воспитывал четверых детей. А так как она отказалась давать ему официальный развод, Дхармендра принял ислам и стал «двоеженцем». Малини такой статус супруга никак не смущал, ведь жил он только с ней. В браке у них родилось двое дочек.

Фото: Кадр из фильма «Зита и Гита» (1972), соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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