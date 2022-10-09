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Россияне обвинили Шурика из "Операции Ы" в живодерстве

9 октября 2022 08:15
Россияне обвинили Шурика из

Неожиданный взгляд на любимую комедию.

Картину Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика» вот уже много десятилетий смотрят и взрослые, и дети. Но, кажется, что неокрепшие умы лучше не допускать к просмотру легендарной комедии. Спустя полвека внимательные зрители разглядели жестокую сцену, которая вызывает оторопь.

Речь идет о фрагменте, когда Шурик пытается избавиться от злобного пса. Для этого он бросает, случайно подвернувшуюся под руку кошку в лифт, за ней бежит собака, после чего лифт захлопывается. Страшно представить, что бы произошло за закрытыми дверями, если бы такая ситуация развернулась в реальной жизни. Однако много лет назад Шурика и не подумали обвинять в живодерстве, посчитав его поступок забавным.

Но все изменилось в последние годы, когда защита животных стала приоритетной задачей государства. Интересно, что многие раньше не придавали значение этой сцене, пока в СМИ не стали появляться клеймящие статьи.

«Согласна, как вообще додумались – кошку бросить в лифт с собакой. Живодеры!!!», «Как мы не заметили!», «Шурик далеко не ангел», «Тоже не замечал. Режиссеры не продумали это», – негодуют интернет-пользователи в комментариях на канале «Рожден в СССР».

Фото: Кадр из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика" (1965)
Карина Вопиловская
Карина Вопиловская
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