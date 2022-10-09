Россияне обвинили Шурика из "Операции Ы" в живодерстве

Картину Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика» вот уже много десятилетий смотрят и взрослые, и дети. Но, кажется, что неокрепшие умы лучше не допускать к просмотру легендарной комедии. Спустя полвека внимательные зрители разглядели жестокую сцену, которая вызывает оторопь.

Речь идет о фрагменте, когда Шурик пытается избавиться от злобного пса. Для этого он бросает, случайно подвернувшуюся под руку кошку в лифт, за ней бежит собака, после чего лифт захлопывается. Страшно представить, что бы произошло за закрытыми дверями, если бы такая ситуация развернулась в реальной жизни. Однако много лет назад Шурика и не подумали обвинять в живодерстве, посчитав его поступок забавным.

Но все изменилось в последние годы, когда защита животных стала приоритетной задачей государства. Интересно, что многие раньше не придавали значение этой сцене, пока в СМИ не стали появляться клеймящие статьи.