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Россияне обнаружили странную вещь на фото молодых Маликовых: вас это тоже введет в ступор

28 февраля 2023 18:00
Россияне обнаружили странную вещь на фото молодых Маликовых: вас это тоже введет в ступор

Фанаты не смогли скрыть свое удивление.

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон стали мужем и женой в феврале 2000 года. Прославленный музыкант никогда не скрывал своих теплых чувств к супруге, а не так давно поздравил ее с очередной годовщиной их совместной жизни.

В записи Маликов поделился архивными снимками со своей избранницей и детьми, а в подписи нежно признался ей в любви и поблагодарил за годы брака.

«Ты часть меня, я часть тебя. Не разлей вода, ни дня врозь», — пишет артист.

Россияне обнаружили странную вещь на фото молодых Маликовых: вас это тоже введет в ступор

Пользователи Сети не прошли мимо публикации, однако их внимание привлекло не трогательное обращение. Многих фанатов смутило, как молодые Маликов и Изаксон похожи между собой. Как отметили подписчики, супруги больше напоминают им брата и сестру, поэтому их совместные снимки выглядят странно.

«Вы так похожи друг на друга», «У вас одинаковые улыбки», «Вы как брат и сестра, даже пугает», — делятся удивленные поклонники.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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