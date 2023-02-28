Россияне обнаружили странную вещь на фото молодых Маликовых: вас это тоже введет в ступор
Фанаты не смогли скрыть свое удивление.
Дмитрий Маликов и Елена Изаксон стали мужем и женой в феврале 2000 года. Прославленный музыкант никогда не скрывал своих теплых чувств к супруге, а не так давно поздравил ее с очередной годовщиной их совместной жизни.
В записи Маликов поделился архивными снимками со своей избранницей и детьми, а в подписи нежно признался ей в любви и поблагодарил за годы брака.
«Ты часть меня, я часть тебя. Не разлей вода, ни дня врозь», — пишет артист.
Пользователи Сети не прошли мимо публикации, однако их внимание привлекло не трогательное обращение. Многих фанатов смутило, как молодые Маликов и Изаксон похожи между собой. Как отметили подписчики, супруги больше напоминают им брата и сестру, поэтому их совместные снимки выглядят странно.
«Вы так похожи друг на друга», «У вас одинаковые улыбки», «Вы как брат и сестра, даже пугает», — делятся удивленные поклонники.