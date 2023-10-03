Россияне неспроста терпеть не могут самую сексуальную актрису 90-х: все дело в ее особенности
Смотреть на нее на экране катастрофически тяжело.
У каждого артиста есть свое амплуа. Одни играют надломленных личностей, пытающихся выжить в этом сложном мире. Другим безупречно удается передать всю гамму любовных чувств в трогательных мелодрамах. Ну, а у третьих такая сильная отрицательная энергия, что режиссеры не видят их в качестве положительных героев.
Красавица Эльвира Болгова много лет играла невероятно обаятельных и притягательных стерв — на счету звезды более полусотни картин. Талантливая актриса так вжилась в образ, что зрители решили: в реальной жизни она совсем не белая и пушистая.
«Очень красивая женщина. Но уж очень ей удаются стервозные дамы. Думаю, в жизни с ней непросто», «Как по мне, в реальности она та еще стерва», «Невероятно красивая, но характер тяжеловат», «На экране такая злюка, что смотреть невозможно», — обсуждают Болгову пользователи социальных сетей.