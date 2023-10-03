Россияне неспроста терпеть не могут самую сексуальную актрису 90-х: все дело в ее особенности

У каждого артиста есть свое амплуа. Одни играют надломленных личностей, пытающихся выжить в этом сложном мире. Другим безупречно удается передать всю гамму любовных чувств в трогательных мелодрамах. Ну, а у третьих такая сильная отрицательная энергия, что режиссеры не видят их в качестве положительных героев.

Красавица Эльвира Болгова много лет играла невероятно обаятельных и притягательных стерв — на счету звезды более полусотни картин. Талантливая актриса так вжилась в образ, что зрители решили: в реальной жизни она совсем не белая и пушистая.