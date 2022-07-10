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Россияне не узнают: вот как сейчас выглядит «Усатый нянь»

10 июля 2022 13:08
Россияне не узнают: вот как сейчас выглядит «Усатый нянь»

Актер перенес несколько операций.

В 1977 году имя Сергея Проханова гремело по всему СССР, а плакаты с его лицом были развешаны по всей Москве — причиной всему невероятная популярность комедии «Усатый нянь».

Артист в одной мгновение стал любимцем миллионов советских зрителей, а сам фильм попал в список самых кассовых отечественных проектов прошлого века. Плоды славы не заставили себя долго ждать: Проханов стал получать не только предложения о новых ролях, но и сотни писем от поклонниц, восхищавшихся его мягкой привлекательностью.

Россияне не узнают: вот как сейчас выглядит «Усатый нянь»

Несмотря на это артист долгие годы оставался верен единственной супруге, отношения с которой разладились после основания им «Театра Луны», отбиравшего все силы. Преодолеть трудности паре не удалось, и Проханов развелся, о чем жалеет до сих пор.

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Узнать знаменитого актера сегодня, спустя 45 лет после выхода картины, сумеет не каждый преданный поклонник. Сергей Борисович перенес две операции — одну после перелома ноги, вторую на сердце.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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