Россияне не узнают: вот как сейчас выглядит «Усатый нянь»

В 1977 году имя Сергея Проханова гремело по всему СССР, а плакаты с его лицом были развешаны по всей Москве — причиной всему невероятная популярность комедии «Усатый нянь».

Артист в одной мгновение стал любимцем миллионов советских зрителей, а сам фильм попал в список самых кассовых отечественных проектов прошлого века. Плоды славы не заставили себя долго ждать: Проханов стал получать не только предложения о новых ролях, но и сотни писем от поклонниц, восхищавшихся его мягкой привлекательностью.

Несмотря на это артист долгие годы оставался верен единственной супруге, отношения с которой разладились после основания им «Театра Луны», отбиравшего все силы. Преодолеть трудности паре не удалось, и Проханов развелся, о чем жалеет до сих пор.

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