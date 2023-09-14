Россияне не поймут: Меньшов при жизни ненавидел только одну актрису

Владимир Меньшов подарил зрителям не один шедевр кинематографа. Над его фильмами плакали миллионы советских граждан. Свои картины режиссер создавал с любовью, трепетно относился к каждому актеру. Но на одной артистке здорово доставалось на съемках.

К созданию киноленты «Москва слезам не верит» мэтр подошел с особой щепетильностью. Исполнителей главных ролей искали долго. Трудности возникли и с выбором актрисы, которая сыграет Катерину. Отчаявшись, Меньшов понял, что никто не изобразит героиню лучше, чем его супруга.

Режиссер боялся, что его обвинят в блате, поэтому был подчеркнуто строг к Вере Алентовой. Он то и дело срывался на свою любимую женщину. Когда Владимир Меньшов в очередной раз кричал на Алентову, бедняжку защищала вся съемочная группа.