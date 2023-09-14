Россияне не поймут: Меньшов при жизни ненавидел только одну актрису
Талантливой красавице здорово доставалось от деспота.
Владимир Меньшов подарил зрителям не один шедевр кинематографа. Над его фильмами плакали миллионы советских граждан. Свои картины режиссер создавал с любовью, трепетно относился к каждому актеру. Но на одной артистке здорово доставалось на съемках.
К созданию киноленты «Москва слезам не верит» мэтр подошел с особой щепетильностью. Исполнителей главных ролей искали долго. Трудности возникли и с выбором актрисы, которая сыграет Катерину. Отчаявшись, Меньшов понял, что никто не изобразит героиню лучше, чем его супруга.
Режиссер боялся, что его обвинят в блате, поэтому был подчеркнуто строг к Вере Алентовой. Он то и дело срывался на свою любимую женщину. Когда Владимир Меньшов в очередной раз кричал на Алентову, бедняжку защищала вся съемочная группа.
«Будь это не мой муж, я бы никому не позволила так с собой обращаться», — цитирует звезду «Комсомольская правда».